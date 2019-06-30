القبض على كويتية مطلوبة بـ 38 تهمة منذ عام 2013!

ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على كويتية مطلوبة في 38 قضية، كانت هاربة منذ عام 2013.

وقال مصدر أمني كويتي اليوم الأحد، إنه تمت إحالة المتهمة البالغة من العمر 44 عاما، إلى السجن المركزي لتنفيذ أحكام قضائية بحقها، بحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف المصدر أن "قضية سرقة مركبة مواطن كانت السبب في إنهاء هروب المواطنة، حيث أنه عقب استلام بلاغ سرقة المركبة تم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان إقامة المتهمة وضبطها".

وتابع: "كانت المفاجأة لرجال المباحث أنه حينما تم الاستعلام عن سجلها تبين أنها هاربة من أحكام قضائية منذ عام 2013، كما تبين أنها مطلوبة بـ 38 قضية، منها 17 قضية سرقة و3 قضايا أخلاقية وقضية حمل سفاح و5 قضايا مدنية وقضية انتحال صفة وقضية نصب وقضية سب وقذف".

وأوضح المصدر أن "المواطنة سبق أن أدخلت السجن لـ 8 مرات وقضت بداخل محبسها سنوات قبل أن يطلق سراحها في عام 2013 لتضيف إلى سجلها الإجرامي المزيد من القضايا".

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية