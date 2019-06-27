الشيخ سعد الخثلان يدفع بأمثلة يجوز فيها الكذب بين الأزواج!

شدد الشيخ الدكتور، سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود، على ضرورة أن يقتصر كذب الزوجين على بعضهما داخل الأسرة، ولا يتعداها إلى الناس.

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وحدد الخثلان في مقابلة تلفزيونية ما وصف بـ "المساحة التي يجوز فيها كذب الزوجين على بعضهما بعضا، وذلك في حدود ما يخصهما فقط في حياتهما الزوجية، وبحيث لا يتعدى ذلك ويصبح كذبا على الناس".

وذكر الشيخ ثلاث حالات يجوز فيها الكذب في العموم وهي "في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب، والكذب بين الزوجين".

ورأى الخثلان في هذا الصدد أنه "يجوز كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لكن فيما يخصهما، وليس كذبا على الناس، مشيرا إلى أن بعض الأزواج يتوسعون فيها فيكذبون على الناس".

وذكر الشيخ أمثلة عن مثل هذا الكذب المباح في الحياة الزوجية منها "أن يأتي الزوج ببضاعة لزوجته ويعرف أنه لو قال مثلا إن قيمتها 100 ريال أن زوجته لا تحتفي بها، لكن يقول مثلاً بـ500 ريال لأجل أن تكون هذه السلعة أو الهدية لها قيمة عند زوجته، فهذا لا بأس به، ونحو ذلك".

المصدر: سبق