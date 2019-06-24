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فيديو تاريخي نادر لأول عرض عسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى!

مجتمع

فيديو تاريخي نادر لأول عرض عسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى!
Sputnik
صورة أرشيفية
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شهدت الساحة الحمراء في موسكو يوم 24 يونيو عام 1945 عرضا تاريخيا مجيدا بمناسبة انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

أقيم منذ 74 عاما في 24 يونيو عام 1945 بالساحة الحمراء العرض التاريخي بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية  في الحرب الوطنية العظمى.

وتوج العرض بإلقاء 20 علما وراية، بصفتها رموزا للوحدات العسكرية والمؤسسات النازية، عند عتبة ضريح لينين.

وشاركت في العرض الجبهات العسكرية الرئيسية التي خاضت معارك ضارية مع الجنود الألمان وحلفائهم بدءًا من الأسطول الشمالي في شمال البلاد وانتهاء بالجبهة الأوكرانية الرابعة وأسطول البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي

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