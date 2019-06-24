فيديو تاريخي نادر لأول عرض عسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى!

شهدت الساحة الحمراء في موسكو يوم 24 يونيو عام 1945 عرضا تاريخيا مجيدا بمناسبة انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

#РИА_Видео

74 года назад, 24 июня 1945 года на Красной площади прошел исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. К подножию Мавзолея было брошено 200 вражеских знамен pic.twitter.com/mk68TJjhxK — РИА Новости (@rianru) 24 июня 2019 г.

أقيم منذ 74 عاما في 24 يونيو عام 1945 بالساحة الحمراء العرض التاريخي بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وتوج العرض بإلقاء 20 علما وراية، بصفتها رموزا للوحدات العسكرية والمؤسسات النازية، عند عتبة ضريح لينين.

وشاركت في العرض الجبهات العسكرية الرئيسية التي خاضت معارك ضارية مع الجنود الألمان وحلفائهم بدءًا من الأسطول الشمالي في شمال البلاد وانتهاء بالجبهة الأوكرانية الرابعة وأسطول البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي