السعودية تفتتح أول نادي سيارات للسيدات في جدة

افتتح في مدينة جدة السعودية أول نادي سيارات للسيدات في المملكة، بالتزامن مع مرور عام على إصدار الأمر الملكي بمنح النساء السعوديات الحق في قيادة السيارة.

وتداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي شريط فيديو يفيد بأن نادي "فولكس فاغن كلوب" هو الأول من نوعه في المملكة، كأول نادي سيارات للسيدات.

وقالت أمل فرحات، إحدى مؤسسات النادي، أول كابتن في السعودية: "أتيحت لنا الفرصة لقيادة السيارة قبل سنة من الآن، فكانت السنة الماضية استثنائية لآلاف النساء في جميع أنحاء المملكة".

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وأضافت: "تأسس نادي سيارات فولكس فاغن النسائي ليوحدنا بطريقة لم نكن نتخيلها من قبل، والآن وبعد أن بات بإمكاننا الجلوس خلف عجلة القيادة، أصبحنا نشعر بقوة أكبر وتعزز شعورنا بالاستقلالية والسيطرة على حياتنا".

المصدر: صحيفة الاتحاد