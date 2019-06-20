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السعودية.. نجاح مساع للعفو عن "قاتل" مقابل بناء مسجد

مجتمع

السعودية.. نجاح مساع للعفو عن
Reuters
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ذكرت صحيفة "سبق" أن مواطنا سعوديا في مدينة جدة، تنازل في بادرة حسن نية، عن حقه في القصاص من قاتل أخيه مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء من المغرمين.

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وأوضحت الصحيفة أن علي الحبيشي الجهني، عفا عن القاتل "سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصا في مدينة ينبع".

وذكر المصدر أن عددا من وجهاء المجتمع بذلوا "جهودا مضنية، في مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش في الصلح والعفو، وذلك بمعاونة أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفري المطيري، والشيخ ضيف الله مفرح الهاملي، وسليمان طلق العزيزي، وطارق طلق العزيزي، وحمدان أبو زهير الثقفي".

المصدر: سبق

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