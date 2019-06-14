صرح المستشار الصحفي في السفارة الروسية بالبحرين، ياروسلاف ليفين، لصحيفة "لايف" الروسية بأن فتاتين روسيتين وليست فتاة واحدة لقيتا حتفهما في البحرين بفارق يوم واحد مطلع يونيو الجاري.

سقطت إحدى الفتاتين من النافذة، وهي مواطنة روسية تدعى فيوليتا شارافولينا، يوم 5 يونيو، بينما لم ترد أي معلومات بعد حول سبب وفاة أخرى تدعى، ليوبوف ميزينتسيفا ليلة 4 يونيو.

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وأضاف ليفين أن السلطات المحلية لم تؤكد بعد ما إذا كان مصرع شارافولينا ناجما عن انتحار، أو قتل، أو حادث عرضي. أما بالنسبة لميزينتسيفا، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية أنباء عن جمع أختها للأموال لاستعادة جثمانها من البحرين، فلم ترد من السلطات البحرينية، وفقا لليفين، أي معلومات حتى الآن بشأن صحة خبر الوفاة أو سببها. وقد تقدمت السفارة الروسية لدى مملكة البحرين بطلب للسلطات البحرينية بهذا الشأن، وليس من المتوقع أن ترد أي معلومات قبل يوم الأحد.

من جانبها أكدت أخت ليوبوف ميزينتسيفا أنها على ثقة بأن شقيقتها قد تعرضت لجريمة قتل.

المصدر:لايف رو