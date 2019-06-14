مصرع روسية في البحرين وسط ظروف غامضة

نشر موقع "فيستي" الروسي نبأ وفاة مواطنة روسية، أمام فندق بالبحرين، ليلة 5 يونيو الجاري، في ظروف غامضة، ولم تعلن السفارة الروسية عن أي معلومات بصدد الواقعة، في انتظار نتيجة التحقيق.

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وقد سافرت الفتاة الروسية "لوبا" (تدليل الاسم الروسي – ليوبوف) إلى البحرين للعمل منتصف شهر مايو الماضي، ولم تكن المرة الأولى التي تسافر فيها لوبا إلى هناك.

وارتبطت لوبا، كما تقول مصادر من أقربائها، بعلاقة عبر الإنترنت قبيل سفرها بمواطن يعيش في البحرين يدعى حسن، وسافرت لتعيش معه، ثم انفصلا بعد وقت قصير، وبقيت لوبا في البحرين، حيث كان حسن يساعدها ماديا، وفي رواية أخرى، وجدت عملا في البحرين، وانتقلت للحياة في فندق.

تحاول أخت المغدورة، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" جمع الأموال لنقل الجثمان إلى روسيا، وبالاتصال مع السفارة الروسية في البحرين، أخبروها أن ظروف الوفاة غامضة، وأن السلطات عثرت على الجثة أمام الفندق، لذلك لا بد من انتظار نتيجة التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.

المصدر: فيستي