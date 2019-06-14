الجامعات الروسية تمنح خريجيها شهادات رقمية

تشهد روسيا انتشار عملية الرقمنة في مختلف مجالات المجتمع والاقتصاد. وطالت تلك العملية بصورة خاصة أوساط التعليم العالي.

حيث أفادت وزارة العلم والتعليم العالي الروسية بأن خريجي مؤسسات التعليم العالي الروسية ستتاح لهم قريبا فرصة لتقديم الشهادات الإلكترونية الرقمية لأرباب العمل.

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وستكون تلك الشهادة جزءًا من المحفظة الإلكترونية الشخصية التي تتضمن شهادات الجامعات والمعاهد ودورات التأهيل والمشاركة في البحوث العلمية والمسابقات والدورات الأولمبية والمباريات الرياضية.

وأفادت قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية بأن الشهادات الرقمية ستمنح لخريجي الجامعات والمعاهد بدءا من عام 2021.

وأما موقع "رقمنة بيئة التعليم" الحكومي فسيزود أرباب العمل كلهم بحلول عام 2021 بقاعدة البيانات بهذا الشأن.

المصدر: فيستي. رو