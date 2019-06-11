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شاهد.. ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية

مجتمع

شاهد.. ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية
ملكة جمال الفلبين
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استطاعت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن تتوج بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.

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وتنحدر غازيني من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

والفتاة عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، من مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي، حيث بدأت مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخرجت من جامعة سان خوسيه - ريكوليتوس وتخصصت في السياحة.

وأعربت غانادوس عن فخرها بأصولها العربية، واختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل الماضي.

المصدر: elfann

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