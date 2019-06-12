الألمان اختاروا لتسمية أطفالهم الأسماء الروسية الأكثر جمالا

نشرت مجلة Wunderweib النسائية الألمانية، قائمة بأجمل الأسماء الروسية، وفقا لرأي هيئة تحرير المجلة. وتضمنت القائمة 10 أسماء خمسة للنساء وخمسة للرجال.

وفقا للمجلة، فإن أجمل الأسماء النسائية الروسية هي: ألينا، وبولينا، وداريا، وميلا، وفكتوريا.

وأكثر أسماء الرجال جمالا وجاذبية: "أليوشا، وكوليا، ومكسيم ، وفاديم، ونيكيتا.

وخلال ذلك، وقع محررو المجلة في أخطاء واضحة، منها اعتبارهم أن "كوليا"، هو تصغير لاسم نيكولاس، وأليوشا هو اختصار ليس فقط لاسم أليكسي بل ولاسم ألكسندر أيضا، وفاديم هو اختصار لاسم فلاديمير.

وأشارت المجلة، إلى أن اسمي أليوشا، ونيكيتا، يستخدمان للفتيات في المجال اللغوي الإنجليزي.

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ونوهت المجلة، بوجود أكثر من 280 مليون شخص في العالم، يتحدثون بالروسية. وقالت، إن روسيا- هي بلاد ساحرة ذات تاريخ غني، وأكدت أن الموضة على تسمية المواليد الجدد بالأسماء الروسية، تزداد زخما، لأنها ليست جميلة جدا فحسب، بل لها أيضا معنى عميق.

ووفقا لجمعية اللغة الألمانية (GfdS)، في عام 2018، أطلق الألمان على أطفالهم أسماء إيميليا وميا ونوح وبن. وحظيت بشعبية كبيرة أيضا، أسماء ماري، وصوفي، ومكسيميليان وألكسندر.

المصدر: تاس