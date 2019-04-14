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لقب "ملكة جمال روسيا 2019" للفاتنة ألينا سانكو

الثقافة والفن

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فازت الفاتنة ألينا سانكو من مدينة آزوف التابعة لمقاطعة روستوف على الدون جنوبي روسيا بلقب "ملكة جمال روسيا 2019"، في نهائي المسابقة أمس السبت.

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وقال مكسيم بريفالوف مقدم الحفل بقاعة الحفلات الموسيقية بقرية بارفيخا النموذجية في ضواحي موسكو: "نحن مستعدون لإعلان اسم الفائزة وهي ألينا سانكو".

وتسلمت الملكة الجديدة على التاج من يد الفائزة بمسابقة العام الماضي، جوليا بولياخينا.

ألينا سانكو تبلغ من العمر 20 عاما ومغرمة بالرسم والشعر وتحب السفر.

وحلت أرينا فيرينا من مدينة يكاترينبرغ وصيفة أولى للملكة، ورالينا عربوفا من تتارستان وصيفة ثانية وتلقت الوصيفتان منحا للدراسة في أي بلد بالعالم.

وفازت  فلادا بوتابوفا من ياكوتيا بلقب جميلة تصويت الجمهور وفازت إيلينا بانوفيكوفا من توبولسك بترشيح "اختيار الشعب".

وأقيم حفل "ملكة جمال روسيا 2019" وفقا لمفهوم "الموضة" وشاركت الفتيات في مسابقة للمواهب، وفي مسابقة الأزياء الوطنية ومسابقة "ماذا؟ أين؟ متى؟"، وكذلك سارت المشاركات على المدرج بميوهات السباحة وفساتين السهرة.

وحصلت الفائزة بلقب الملكة على تاج من الذهب الأبيض، مزين بأحجار كريمة، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين روبل (46 ألف دولار)، كما يمكن للفائزة أن تمثل روسيا في المسابقات الدولية "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الكون".

المصدر: نوفوستي

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