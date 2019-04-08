مشاهير من روسيا يحتلون عالم التواصل الاجتماعي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أهم المنصات التي يبرز من خلالها الفنانون والمشاهير في روسيا، حتى بات لبعضهم ملايين المتابعين على موقع إنستغرام وحده.

ومن أهم الفنانين والمشاهير الروس على مواقع التواصل الاجتماعي:

- أولغا بوزوفا:

تتصدر بوزوفا قائمة الفنانين والمشاهير الروس على "إنستغرام"، بـ 15.2 مليون متابع، وتحصل منشوراتها على ملايين الإعجابات، وتتسابق شركات مستحضرات التجميل اليوم لترويج منتجاتها عبر هذه المنشورات.

ولدت بوزوفا في 20 يناير 1986، وفي الـ 18 من عمرها، شاركت لأول مرة في برنامج "House-2" الاستعراضي الشهير، وبعد 4 سنوات تحولت إلى نجمة البرنامج ورئيسة تحريره وإحدى مذيعاته، ودخلت في نفس العام عالم الغناء لتصبح واحدة من أهم المشاهير في العالم، وصنفت عام 2018 كواحدة من أهم 50 شخصية عالمية في عالم الـ "show business" في مجلة فوربس.

- بلاك ستار:

تيمور يونوسوف، أو المعروف بـ "Timati" أو "بلاك ستار"، والذي يعد اليوم من أبرز نجوم روسيا والعالم على إنستغرام، بعدد متابعين يزيد عن 13.5 مليون متابع.

بدأ "Timati" مسيرته الفنية عام 2004 عندما شارك لأول مرة مع فرقة "باندا" في برنامج "مصنع النجوم-4"، وبدأت شهرته بالاتساع ليطلق أول ألبوم له عام 2006 تحت اسم "بلاك ستار". ومنذ ذلك الحين، أصبح واحدا من أهم مغني الهيب هوب في روسيا والعالم، وبدأ بإنتاج وتلحين الأغاني، وتوسع في أعماله ليصبح مالك سلسلة مطاعم "بلاك ستار برغر" الشهيرة.

- كسينيا بورودينا:

تعد بورودونيا اليوم من أهم الشخصيات الإعلامية والفنية في روسيا، ولها أكثر من 12.6 مليون متابع على موقع إنستغرام وحده، ولها خبرة في عالم التمثيل في الأفلام والمسلسلات منذ العام 2004، فضلا عن موهبتها في الكتابة والإخراج التلفزيوني.

- إيغور كريد:

يملك كريد اليوم أكثر من 9.8 مليون متابع على "إنستغرام" وحده، وملايين المتابعين على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد من أشهر المغنين في روسيا وأوروبا.

انضم كريد إلى فرقة "بلاك ستار" الروسية الشهيرة عام 2012، وبعدها بعامين أطلق أغنيته الشهيرة "samaya samaya" التي حققت شهرة عالمية، وشاهد الفيديو الخاص بها على يوتيوب أكثر من 136 مليون شخص.

- آنا خيلكيفيتش:

ممثلة ومغنية وعارضة أزياء، ولديها شهرة كبيرة في روسيا والعالم، وأكثر من 8.5 مليون متابع على موقع إنستغرام.

بدأت خيلكيفيتش شهرتها عام 2011 عندما أصبحت نجمة غلاف مجلة "Maxim" الروسية الشهيرة، وسنة 2013 كانت إحدى أبرز نجوم مجلة "Playboy" العالمية، ولها مشاركات مميزة في أكثر من 12 مسلسلا وفيلما وعملا تلفزيونيا في روسيا.

المصدر: RT