كلوني وزوجته يدعوان الفائز بحملة خيرية لغداء في منزلهما

وجه الممثل الأمريكي جورج كلوني، دعوة غداء في منزله بإيطاليا لمن يختار وفقا لمسابقة خيرية تم الإعلان عنها في منصة "Omaze" لجمع التبرعات.

ويشترط للفوز بدعوة تناول الغداء مع كلوني وزوجته الانضمام إلى المنصة عبر التسجيل والتبرع بمبلغ مالي يتراوح ما بين 10 دولارات و5000 دولار.

وسيتم توجيه المبالغ المتبرع بها لصالح مؤسسة كلوني للدفاع عن العدالة من خلال المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتناضل المؤسسة، وفقا للإعلان، من أجل حقوق الأفراد المستهدفين بشكل غير عادل من قبل الحكومات القمعية من خلال المحاكم، وتفضح الفساد الذي يغذي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتعمل مؤسسة كلوني أيضا لتعزيز العدالة للمجتمعات المهمشة والضعيفة المستهدفة بالكراهية والأطفال النازحين المحرومين من فرص التعلم واللاجئين الذين يسعون لإعادة بناء حياتهم في الخارج.

المصدر: omaze.com