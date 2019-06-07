"وحش" يفشل في حضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (صورة)

منع مسؤولو أمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "وحشا" شكله موظفو معمل البيئة الروسي "REO"، من القمامة من دخول مقر المنتدى لعرضه، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكتب حساب على صفحة "REO" في موقع Instagram: "الوحش المصنوع من القمامة مخيف للغاية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي".

ووفقا للصورة المرفقة في الصفحة، فإن المجسم المصنوع من النفايات يبدو غريبا، برأس حصان أو تنين، حتى إن مصممي التمثال جعلوه متحركا.

وأشار موظفو المعمل إلى أنهم يتفهمون قرار مسؤولي أمن المنتدى، نظرا لأن السلامة أمر بالغ الأهمية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في 14 يناير مرسوما بإنشاء شركة المشغل البيئي الروسية، تشارك في وضع مسودة اللوائح الخاصة بإدارة النفايات، وإجراء دراسة لمكبات النفايات، والدخول في اتفاقات مع المنظمات الدولية. وتجذب المستثمرين الذين سيساعدون في تنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات.

المصدر: VESTI.RU