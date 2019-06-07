حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، اليوم الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

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وجرى الحفل في فندق "فور سيزن" بمدينة اسطنبول، وشارك أردوغان وزوجته في الحفل كشاهدي زواج.

وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب من العائلتين وشخصيات معروفة في عالم الرياضة والفن.

المصدر: الأناضول