 
مباشر

أردوغان وعقيلته يحضران عقد قران أوزيل (صور + فيديو)

مجتمع

أردوغان وعقيلته يحضران عقد قران أوزيل (صور + فيديو)
hurriyet.com.tr
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyhu

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، اليوم الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

أردوغان وعقيلته يحضران عقد قران أوزيل (صور + فيديو)
hurriyet.com.tr

وجرى الحفل في فندق "فور سيزن" بمدينة اسطنبول، وشارك أردوغان وزوجته في الحفل كشاهدي زواج.

وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب من العائلتين وشخصيات معروفة في عالم الرياضة والفن.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا