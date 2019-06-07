مشاهد من أفراح أبناء حاكم دبي!
أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، عصر 6 يونيو الجاري، حفل استقبال بمناسبة زفاف 3 من أنجاله.
واحتفلت دولة الإمارات العربية في 6 يونيو الجاري بزفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي يتزامن في يوم واحد.
وأبناء الشيخ محمد بن راشد هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.
وحضر حفل الاستقبال حكام الإمارات السبع وشخصيات إماراتية وعربية بارزة.
احتفالات كبيرة وفرحة عارمة بمناسبة زفاف أنجال صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم وسط جموع المهنئين.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 6 июня 2019 г.
#أفراح_آل_مكتوم#فرحة_وطن#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/gRBGH1bS2O
جانب من #أفراح_آل_مكتوم بزواج أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم#فرحة_وطن#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/ul4AhZ85S3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 6 июня 2019 г.
#محمد_بن_راشد: اللهم أدم الفرحة .. والبركة .. والخير .. على أهلي .. ووطني .. وشعبي ..#أفراح_آل_مكتوم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 6 июня 2019 г.
#فرحه_وطن#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/fK4z89bJJp
عبر فنانون عن سعادتهم بأجواء الأفراح التي تعم البلاد مع أفراح آل مكتوم. شاهدوا على "البيان" كيف عبروا بطريقتهم عن مشاعر الفرح.#أفراح_آل_مكتوم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 6 июня 2019 г.
#فرحه_وطن#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/rYHnIEiKLj
المصدر: البيان