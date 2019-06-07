مشاهد من أفراح أبناء حاكم دبي!

أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، عصر 6 يونيو الجاري، حفل استقبال بمناسبة زفاف 3 من أنجاله.

واحتفلت دولة الإمارات العربية في 6 يونيو الجاري بزفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي يتزامن في يوم واحد.

وأبناء الشيخ محمد بن راشد هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وحضر حفل الاستقبال حكام الإمارات السبع وشخصيات إماراتية وعربية بارزة.

عبر فنانون عن سعادتهم بأجواء الأفراح التي تعم البلاد مع أفراح آل مكتوم. شاهدوا على "البيان" كيف عبروا بطريقتهم عن مشاعر الفرح.#أفراح_آل_مكتوم

#فرحه_وطن#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/rYHnIEiKLj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) 6 июня 2019 г.

المصدر: البيان