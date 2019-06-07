وزارة الدفاع الروسية تمنح العسكريين جوازات وراثية

يعتزم العلماء الروس إعداد ما يسمى بـ"الجواز الوراثي" لكل عسكري روسي ضابطا كان أو جنديا.

صرح بذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال، سيرغييف، إن الدراسات في هذا المجال تجري في مجمع "إيرا" التقني العلمي، التابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة آنابا بجنوب روسيا.

إقرأ المزيد

وأوضح أن هذا المشروع يستهدف كل العسكريين في الجيش الروسي، لإدراك ما هي التخصصات والمهن العسكرية التي يميل إليها كل عسكري بعينه. كما يهدف المشروع إلى دراسة قابلية العسكريين لمقاومة الإجهاد وطبيعتها الوراثية.

وقال، سيرغييف، في حديث لوكالة "تاس" إن المشروع الجديد يقضي بتقييم الحالة الفيزيولوجية للعسكريين، وكذلك التنبؤ بتصرفاته في الحالات الطارئة، مثل الحرب أو النزاع العسكري. ولم يستبعد أن تستخدم نتائج الدراسة في المجال المدني بالنسبة إلى المهن المدنية البحتة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في أبريل الماضي مرسوما يقضي بمنح جواز وراثي لكل مواطن روسي بحلول عام 2025. وحسب المعلومات الرسمية، فإن هذا الجواز من شأنه حماية المواطنين من التهديدات البيولوجية والكيميائية.

المصدر: نوفوستي