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الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته.. (صور)

مجتمع

الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته.. (صور)
AFP BERTRAND GUAY
الأمير السعودي الوليد بن طلال (صورة من الأرشيف)
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نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر" صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر السعيد معا.

وظهر الأمير في الصور مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء.

وأرفق الأمير الصور بتعليق: "عي رياضي".

تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال كثيرا ما ينشر صورا لنزهاته وجولاته التي يقوم بها مع حفيداته في مختلف الأماكن.

المصدر: RT

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