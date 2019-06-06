الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته.. (صور)
AFP BERTRAND GUAY
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نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر" صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر السعيد معا.
وظهر الأمير في الصور مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء.
عيد رياضي— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 4, 2019
Sporty Eid#رياضة#sportspic.twitter.com/D9xoFBCXOS
وأرفق الأمير الصور بتعليق: "عي رياضي".
تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال كثيرا ما ينشر صورا لنزهاته وجولاته التي يقوم بها مع حفيداته في مختلف الأماكن.
المصدر: RT
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