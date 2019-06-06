نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر" صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر السعيد معا.

وظهر الأمير في الصور مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء.

وأرفق الأمير الصور بتعليق: "عي رياضي".

تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال كثيرا ما ينشر صورا لنزهاته وجولاته التي يقوم بها مع حفيداته في مختلف الأماكن.

المصدر: RT