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ميخائيل غورباتشوف في المستشفى!

مجتمع

ميخائيل غورباتشوف في المستشفى!
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ميخائيل غورباتشوف
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يتابع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، عمله على كتابه الجديد، في المستشفى رغم مواصلته العلاج فيه.

وقال غورباتشوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي": " أنا موجود الآن في المستشفى ومنذ فترة طويلة".

وأشار الرئيس السابق، إلى أنه يستغل أي فرصة للعمل على كتابه، ويساعده في ذلك أصدقاؤه، وأن كتابه الجديد سيكون جاهزا للنشر في أقرب فرصة.

المصدر: نوفوستي

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