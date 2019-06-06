أحلام تثير ضجة وجدلا لدى متابعيها بفيديو من جدة

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل مجددا، عقب نشرها مقطع فيديو عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية، لدى وصولها إلى مدينة جدة السعودية حيث تحيي حفلها.

ويُظهر مقطع الفيديو الفنانة الإماراتية وهي تقود سيارة في شوارع جدة أرفقته بتعليق تقول فيه: "جدة الخير .. عروس البحر الأحمر"، وكانت هذه المرة الأولى التي تقود فيها أحلام سيارة في هذا البلد، متجهة إلى المسرح الذي سيقام فيه حفلها.

وسُمع صوت أحدهم خلال الفيديو، وهو يرحب بها في جدة، ويشير إلى أنها المرة الأولى التي تقود فيها الفنانة الإماراتية السيارة في السعودية، طالبا منها توخي الحذر.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة، حيث أعاد إلى الأذهان موقف أحلام السابق المناهض لقيادة المرأة السعودية السيارة.

"هذي بلاد الحرمين مايجوز البنات يسوقون فيها !!! "

اذا جات السعودية : pic.twitter.com/kBVzl26Dtn — Amani (@xAak96) June 5, 2019

وتهافت التعليقات على الفيديو عبر حسابات أحلام على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انقسمت بين مرحبين بوجودها وبين منتقدين لقيادتها السيارة، مذكرين إياها بموقفها الذي صرحت به عام 2013، والذي رفضت فيه السماح للسعوديات بالقيادة داخل بلادهم، قائلة في تغريدة على "تويتر": "أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني مشوا بوزكم مافي سواااااقه ويالله اقطعوا انا ضد السواقه في السعوديه بلد الحرميين".

twitter@AhlamAlShamsi

twitter@AhlamAlShamsi

twitter@AhlamAlShamsi

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي