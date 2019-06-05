دبلوماسية الباندا الصينية في موسكو

يقضي برنامج زيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، لموسكو بأن يزور الزعيمان الروسي والصيني في أعقاب محادثاتهما حديقة الحيوان بموسكو.

حيث تقام مراسم تسليم دبي الباندا الصينييْن لإدارة حديقة الحيوان.

وبادر الجانب الصيني منذ عام واحد إلى إدراج روسيا على مشروع دراسة وحماية الحيوانات النادرة الذي تولت بكين تنفيذه. ويتم تسليم دبي الباندا بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية.

وقد أطلق على دبي الباندا عند ولادتهما عام 2016 وعام 2017 في ولاية سوشان الصينية اسمي ،ديندين، و جو.

وقد طلب الجانب الروسي من الجانب الصيني بأن يعيد التسمية، بشرط أن يحمل الاسمان الجديدان صبغة صينية أيضا.

وتعرف الدبان على بعضهما لأول مرة حين وصولهما إلى موسكو.

وظهر تقليد تسليم دببة الباندا لدول أخرى كرمز للصداقة بين الشعبين في الخمسينات، عندما وصفته القيادة الصينية بدبلوماسية الباندا. وأرسلت بكين 23 دبا في الفترة ما بين عام 1957 وعام 1983 إلى 9 بلدان، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.

Mikhail Serbin

إلا أن الصين قررت عام 1985 التخلي عن تجربة إهداء الباندا، وحلت محلها تجربة إجراء مشاريع مشتركة خاصة بدراسة وحماية الحيوانات النادرة. وباتت روسيا الدولة التاسعة عشرة التي انضمت إلى هذا البرنامج الدولي.

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واقترحت الصين للجانب الروسي أولا زوجيْن من الدببة أحدها عمره 7 أعوام وثانيها 3 أعوام. لكن خيار الجانب الروسي وقع على الزوج الأصغر سنا (الذكر والأنثى). ونقل الدبان إلى روسيا جوا على متن طائرة الشحن حيث استغرقت الرحلة الجوية 10 ساعات. وكان برفقتهما الأطباء البيطريون الصينيون.

وقامت الصين بتأجير زوجي الباندا لروسيا لمدة 15 عاما.

وجهز موظفو حديقة الحيوان في موسكو حظيرة خاصة لدبي الباندا تبلغ مساحتها 600 متر مربع.

وفيما يتعلق بطعام الباندا فإنه يعتبر حيوانا أكولا يلتهم كل يوم نحو 30 كيلوغراما من الخيزران، مع العلم أنه يأكل مختلف أنواع الخيزران في كافة المواسم.

يذكر أن حديقة الحيوان في موسكو كانت قد حجزت في الصين أنواعا متنوعة من الخيزران الطازج للحيوانات الصينية بوزن 20 طنا وبمبلغ 33 مليون روبل (نحو نصف مليون دولار).

ويتوقع أن يفتتح قطاع الباندا في حديقة الحيوان بموسكو يوم 5 يونيو بحضور الزعيمين الروسي والصيني.

المصدر: فيستي. رو