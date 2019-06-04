بعد صورته مع "الكوالا"، بوتين يستقبل غدا الباندا الصينية

يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الزعيم الصيني، شي جين بينغ، في زيارة حديقة الحيوان في موسكو غدا، حيث يشهد الرئيسان مراسم تسلم الحديقة لحيواني باندا صينيين.

كانت الصورة التي التقطت للرئيس الروسي وهو يحتضن حيوان "الكوالا" الأسترالي، أثناء اجتماع قمة الـ G20، نوفمبر 2014، وبجانبه رئيس الوزراء الأسترالي، توني إبوت، قد نالت شهرة واسعة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

Путин уже знаком с коалами, а завтра познакомится с пандами. Вместе с лидером Китая он примет учатие в передаче московскому зоопарку двух больших китайских панд pic.twitter.com/ywdWk3RBJN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 4, 2019

نشرت صفحة الكرملين على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، هذه الصورة، معلقّة عليها باستعداد الرئيس الروسي لاستقبال حيواني الباندا الصينيين، بصحبة الزعيم الصيني في حديقة حيوان العاصمة الروسية موسكو، بعد تعرفه على "الكوالا" الأسترالية.

يذكر أن الرئيسين الصيني والروسي اتفقا على تسليم الدبين الصينيين لروسيا في منتدى "حزام واحد – طريق واحد" الذي عقد مؤخرا في بكين.

وتهدي الصين القيادة الروسية الدببة لأول مرة خلال 60 عاما مضت.

وقرر اليوم الزعيم الصيني، شي جين بينغ مواصلة تقليد دبلوماسية الباندا التي بدأ ممارستها الزعيم الصيني الأسبق، ماو تسي تونغ، في مطلع خمسينات القرن الماضي.

وقد تم نقل الدبين الصينيين إلى موسكو جوا. وقالت الوكالات الصينية إن الدبين يسلمان لروسيا بغية إجراء الدراسات الروسية الصينية المشتركة.

والكوالا أو دب الكوالا هو نوع من الثدييات التي تتبع جنس الدب الجرابي، المتواجد في أستراليا، ويعيش على الأشجار عادة حيث يتعلق بواسطة مخالبه الطويلة والقوية. وهو حيوان معرض للانقراض بسبب كثرة صيده للحصول على فرائه الجميل والثمين.

أما الباندا العملاقة أو الدب الصيني فهو حيوان ضخم من عائلة الدب موطنه الأصلي جنوب وسط وجنوب غرب الصين، ويمكن بسهولة التعرف عليه عن طريق الهالات السوداء حول عينيه وأذنيه وجسمه المستدير.

المصدر:نوفوستي