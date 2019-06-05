نيودلهي.. النقل العام مجاني للنساء!

تعتزم إدارة العاصمة الهندية نيودلهي جعل وسائل النقل العامة فيها (حافلات ومترو)، مجانية للإناث في خطوة لتعزيز سلامة المرأة في واحدة من أكبر مدن العالم المكتظة بالجرائم ضد النساء.

وأعلن عن هذا المخطط رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، قبل أشهر من الانتخابات، التي سيخوضها حزبه في منافسة شرسة مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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وقال كيجريوال في مؤتمر صحفي: "تعتبر المواصلات العامة أكثر أمانا للنساء لذلك قررت الحكومة أن تكون الحافلات والمترو مجانية لهن".

وتعد دلهي، الذي يبلغ عدد سكانها نحو 26 مليون نسمة نصفهم من الإناث، من أكثر المدن الهندية خطورة على الجنس اللطيف، حيث تشهد أعلى معدل للجرائم ضد المرأة.

وأضاف كيجريوال أن الخطة سيتم تطبيقها في غضون شهرين أو ثلاثة بتكلفة تبلغ 7 مليارات روبية (أكثر من 100 مليون$).

وينتمي كيجريوال لحزب "آم أدمي" (الإنسان العادي)، الذي فاز بجدارة في انتخابات دلهي عام 2015 لأسباب متعددة منها وعوده بتحسين مستوى الأمان للمرأة.

المصدر: رويترز