مدرس يتبنى تلميذا مريضا لينقذ حياته!

تبنى مدرس رياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية أحد طلابه حتى يتمكن من تلقي العلاج اللازم ويتابع حياته مثل بقية اليافعين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن اليافع داميان البالغ من العمر 13 عاما، عاش حياته متنقلا بين أسر مختلفة رعته منذ نعومة أظفاره، ويحتاج إلى عملية زراعة كلية. ويجب أن يكون لكل المرضى، الذين هم على قائمة انتظار عملية زرع الأعضاء، عنوان إقامة دائم.

وفقد داميان دوره في زرع الكلية لأنه كان يتنقل من أسرة إلى أخرى ويتغير عنوان إقامته.

إقرأ المزيد

وبدأت صحة داميان تتدهور بسرعة في سبتمبر عام 2018، حين كان يسكن وقتها في منزل أحد أقاربه في مدينة أورورا بولاية كولورادو ويرتاد مدرسة محلية.

وأشاد مدرس الرياضيات، فين لانينغ، بدراسة داميان ومثابرته على واجباته.

وأخبر داميان المدرس لانينغ أنه لن يستطيع حضور دروسه، مع اقتراب توسط الفصل الثاني من العام الدراسي، لأنه سيعود للعيش في دار الأيتام وسيفقد دوره بزراعة الكلية.

وتبنى المدرس لانينغ طالبه داميان بعد أن عرف بقصته كاملة وأعاده إلى قائمة الانتظار لزراعة الكلية.

وخضع داميان لعملية زرع الكلية التي تمت بنجاح وهو الآن في منزل لاينينغ يتلقى الرعاية ويتماثل للشفاء.

المصدر: ديلي ميل