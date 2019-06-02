أمثلة واقعية عن أكلة لحوم البشر عبر التاريخ

يعرض العديد من أفلام الرعب كائنات "الزومبي" أو "الموتى الأحياء"، لكن هذه الشخصيات المتعطشة لأكل لحم البشر ليست مجرد بدعة خيالية، بل واقع مثبت بالأدلة عبر التاريخ.

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ففي التاريخ البشري يوجد العديد من الأمثلة الواقعية لآكلي لحوم البشر، وفي ما يلي أبرزهم:

1-أسلافنا ما قبل التاريخ:

منذ نحو 900 ألف عام، فيما يعرف الآن بإسبانيا، مارس الهومو، أحد أقارب البشر القدماء، أكل لحوم البشر، وفقا لدراسة نشرت في يونيو 2019، في مجلة التطور البشري، والتي تشير إلى أن لحم البشر كان مغذ إلى حد ما ويسهل الإمساك بهم، ما يجعلهم خيارا ممتازا للافتراس.

2-البشر البدائيون: أسلافنا ما قبل التاريخ الأكثر حداثة:

اكتشف علماء الآثار أدلة على اعتماد البشر البدائيين أكل لحم البشر في عدد قليل من المواقع المختلفة في جميع أنحاء العالم بينهم كهف في إسبانيا وآخر في فرنسا، وكهف في بلجيكا اكتشف مؤخرا، فضلا عن صنعهم بعض الأدوات باستخدام رفات رفاقهم.

3- شعب بيامي في بابوا غينيا الجديدة:

هناك عدد قليل من الثقافات المنعزلة في بابوا غينيا الجديدة يعرف عنه بأكل لحوم البشر، رغم أنهم على الأرجح لم يمارسوا ذلك لعدة عقود.

وأبلغ أهالي القبيلة في عام 2011، مقدم التلفزيون البريطاني بيرس غيبون، عند زيارته لهم، أنهم يمارسون هذه العادة و"كانوا سعداء جدا بالتحدث عنها"، على حد تعبير غيبون.

وأخبره أحد كبار السن في القبيلة عن حالة واحدة حيث قتل أفراد القبيلة امرأتين يشتبه في أنهما تحدثتا بسوء عن زوجهما الميت. فتم شويهما فوق النار مثل الخنازير وقطع جسديهما للأكل .

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4-شعب الأزتيك في المكسيك:

من المعروف أن الأزتيك قاموا بأداء طقوس التضحيات البشرية، ولكن يوجد دليل على تورطهم في أكل لحوم البشر خلال هذه الطقوس، حسبما ذكر التاريخ.

ومن المحتمل أنهم قاموا بتقديم جثث الضحايا الذين تم ذبحهم إلى النبلاء وغيرهم من أعضاء المجتمع البارزين.

ويشير بعض الخبراء إلى أن أكل لحوم البشر بين الأزتيك ربما كان أكثر شيوعا أثناء المجاعة. وتفترض نظرية أخرى أن أكل لحوم البشر كان طريقتهم في التواصل مع الآلهة.

5-الأوروبيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر:

حتى نهاية القرن الثامن عشر، لم يكن من غير المألوف بالنسبة للأوروبيين أن يبحثوا عن لحم الإنسان الميت للاستهلاك الدوائي.

6-المستكشفون في القطب الشمالي في القرن التاسع عشر:

هناك العديد من قصص المستكشفين العالقين الذين يلجأون إلى أكل لحوم البشر في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة. واكتشف الباحثون طوال 150 عاما رفات المستكشفين التي حملت علامات تقطيع العظام وكسر الجماجم واستخراج النخاع، ما اعتبر دليلا مقنعا على أكل لحوم البشر.

المصدر: لايف ساينس