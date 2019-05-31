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من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم

مجتمع

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Ilia Pitalev
مطار فنوكوفو سابقا - أندريه توبوليف حاليا
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الجمعة 31 مايو مرسوما منح بمقتضاه أهم المطارات الروسية أسماء الشخصيات البارزة في البلاد.

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Sputnik Abram Shterenberg
أندريه توبوليف

وبحسب المرسوم نال مطار فنوكوفو اسم مصمم الطائرات الروسي البارز، أندريه توبوليف، ( 1888 - 1972) الذي اشتهر بتصميم طائرات مدنية وعسكرية مثل "تو -144" فوق الصوتية و"تو- 160" العسكرية الاستراتيجية ( البجعة البيضاء).

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Sergey Piatakov
ألكسندر بوشكين

 كما نال مطار شيريميتيفو اسم الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين (1799 – 1837) الذي يعتبر مؤسسا للأدب الروسي المعاصر شعرا ونثرا. ومن أهم مؤلفاته الرواية الشعرية "يفغيني أونيغين" وقصة "ابنة الكابتن" ومسرحية "بوريس غودونوف" وغيرها.

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Aleksey Fedoseev
ميخائيل لومونوسوف

أما مطار دوموديدوفو فتلقى اسم العلامة الروسي البارز، ميخائيل لومونوسوف(1711 - 1765) الذي وضع أساسا للعلم الروسي في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات. كما اشتهر بمؤلفاته الشعرية العديدة.

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Ruslan Krivobok
فيودور دوستويفسكي

ونال مطار بولكوفو في بطرسبورغ اسم الكاتب الكلاسيكي للأدب الروسي والعالمي،  فيودور دوستويفسكي (1821 - 1881 ) الذي اشتهر بتأليف روايات تتسم بالتحليل النفسي مثل " الجريمة والعقاب"، " الأخوة كارامازوف"،  "الشياطين"، "الأبله" وغيرها.

ونال مطار مدينة كراسنودار في جنوب روسيا اسم الإمبراطورة يكاترينا الثانية ( 1762 - 1796) الملقبة بـ يكاترينا الكبرى والتي لها دور بارز في توسيع الأراضي الروسية وتحويل البلاد إلى دولة أوروبية وعالمية عظمى.

من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم
Sputnik S. Zimnoh
بوريس كوستودييف

أما مطار مدينة أسترخان الواقعة على بحر قزوين فنال اسم الفنان التشكيلي الطليعي الروسي البارز ، بوريس كوستودييف، ( 1878 - 1927) الذي عكس في لوحاته الفنية المشهورة عقلية الإنسان الروسي  وأصالة روسيا نفسها.

المصدر : أر تي

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