من المشاهير الذين سُميت المطارات الروسية بأسمائهم

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الجمعة 31 مايو مرسوما منح بمقتضاه أهم المطارات الروسية أسماء الشخصيات البارزة في البلاد.

Sputnik Abram Shterenberg

وبحسب المرسوم نال مطار فنوكوفو اسم مصمم الطائرات الروسي البارز، أندريه توبوليف، ( 1888 - 1972) الذي اشتهر بتصميم طائرات مدنية وعسكرية مثل "تو -144" فوق الصوتية و"تو- 160" العسكرية الاستراتيجية ( البجعة البيضاء).

Sergey Piatakov

كما نال مطار شيريميتيفو اسم الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين (1799 – 1837) الذي يعتبر مؤسسا للأدب الروسي المعاصر شعرا ونثرا. ومن أهم مؤلفاته الرواية الشعرية "يفغيني أونيغين" وقصة "ابنة الكابتن" ومسرحية "بوريس غودونوف" وغيرها.

Aleksey Fedoseev

أما مطار دوموديدوفو فتلقى اسم العلامة الروسي البارز، ميخائيل لومونوسوف(1711 - 1765) الذي وضع أساسا للعلم الروسي في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات. كما اشتهر بمؤلفاته الشعرية العديدة.

Ruslan Krivobok

ونال مطار بولكوفو في بطرسبورغ اسم الكاتب الكلاسيكي للأدب الروسي والعالمي، فيودور دوستويفسكي (1821 - 1881 ) الذي اشتهر بتأليف روايات تتسم بالتحليل النفسي مثل " الجريمة والعقاب"، " الأخوة كارامازوف"، "الشياطين"، "الأبله" وغيرها.

ونال مطار مدينة كراسنودار في جنوب روسيا اسم الإمبراطورة يكاترينا الثانية ( 1762 - 1796) الملقبة بـ يكاترينا الكبرى والتي لها دور بارز في توسيع الأراضي الروسية وتحويل البلاد إلى دولة أوروبية وعالمية عظمى.

Sputnik S. Zimnoh

أما مطار مدينة أسترخان الواقعة على بحر قزوين فنال اسم الفنان التشكيلي الطليعي الروسي البارز ، بوريس كوستودييف، ( 1878 - 1927) الذي عكس في لوحاته الفنية المشهورة عقلية الإنسان الروسي وأصالة روسيا نفسها.

المصدر : أر تي