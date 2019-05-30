أوركسترا الجيش الياباني يشارك في مهرجان الموسيقى العسكرية بموسكو

يشارك أوركسترا القوات البرية للجيش الياباني في مهرجان "سباسكايا باشنيا" (برج في الكرملين) الدولي للموسيقى العسكرية الذي سيقام في الفترة ما بين 23 أغسطس و1 سبتمبر المقبلين.

وأكدت ذلك قيادة الأوركسترا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لليابان، بدأها الخميس 30 مايو بمعسكر "آساكا" الياباني باعتباره مقرا دائما للأوركسترا العسكري الياباني.

Sputnik Evgeny Biatov

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سيشارك الخميس 30 مايو في مشاورات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين وسيُجري محادثات ثنائية مع نظيره الياباني، تاكيسي أيوايا.

جدير بالذكر أن الأوركسترا العسكري الرئيسي في اليابان تأسس عام 1951 ليخضع مباشرة لقائد القوات البرية في الجيش الياباني.

ويشارك الأوركسترا في كافة الفعاليات الرسمية، بما في ذلك زيارات المسؤولين وضيوف الشرف والدولة والاحتفالات التي تقام بمناسبة الأعياد القومية.

واشتهر الأوركسترا بأداء عازفي الآلات النحاسية. ويبلغ عدد أفراده أكثر من 100 عازف، بمن فيهم 70 موسيقيا محترفا.

المصدر: نوفوستي