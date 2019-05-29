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الشرق الأوسط.. إقبال ملحوظ على شبكتي تواصل اجتماعي في رمضان

مجتمع

الشرق الأوسط.. إقبال ملحوظ على شبكتي تواصل اجتماعي في رمضان
You-Tube: Mrwhosetheboss
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أظهرت إحصائية جديدة أن الوقت الذي يقضيه مستخدمو "فيسبوك" و"يوتيوب" في الشرق الأوسط، على الموقعين، يزداد بشكل ملحوظ خلال أيام شهر رمضان، مقارنة ببقية أوقات السنة.

وبالنسبة لـ "فيسبوك"، يزداد الوقت الذي يمضيه المتابعون على الموقع، بنسبة 58 مليون ساعة خلال شهر رمضان، ما يجعله أعلى نشاط مسجل مقارنة ببقية الأشهر.

وصدرت نتائج الإحصائية أول مرة على لسان مدير عام "فيسبوك" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رامز الشاهدي، الذي أكد ازدياد نشاط استخدام الموقع بنسبة 5% خلال شهر رمضان، مقارنة ببقية أوقات السنة.

وتدل الإحصائية السابقة على مدى أهمية شهر رمضان بالنسبة للشركات التجارية، التي تعلم ازدياد إقبال الناس خلال هذا الشهر على تصفح الموقع، وتسعى للتركيز أكثر على الإعلانات التجارية الرقمية، التي تعود بنفع مادي كبير على "فيسبوك" أيضا.

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وإضافة إلى "فيسبوك"، يتمتع موقع "يوتيوب" هو الآخر، بنشاط هائل للمستخدمين خلال شهر رمضان، حيث يزداد عدد مشاهدي مسلسلات الدراما بنسبة 151%، في بلدان الشرق الأوسط، إضافة إلى تزايد متابعي البرامج الدينية عبر منصة الموقع العالمي.

كما كشفت "غوغل" المالكة لـ "يوتيوب"، عن زيادة أعداد متابعي الفيديوهات الرياضية المتنوعة، بنسبة 22%، وكذلك 30% في أعداد متابعي فيديوهات السياحة والسفر، في السعودية والإمارات ومصر.

المصدر: Arab News

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