القبض على أب يؤدب أطفاله بتقنية تعذيب وحشية!

اعتقلت السلطات اليابانية رجلا استخدم "مسدس صعق كهربائي" لتأديب أبنائه الثلاثة، في حادثة مروعة هزت الرأي العام الياباني برمته.

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وأكد مصدر رسمي في الشرطة أن الأب قد اعتقل في مدينة كيتاكيوشو، حيث اعترف في نهاية المطاف باستخدامه "مسدسا صاعقا" ضد طفلتيه (13 و17 عاما)، وطفله أيضا (11 عاما)، "لكي ينصاعوا لأوامره".

كما أشارت الشرطة اليابانية إلى تعرض الطفل لـ"حروق طفيفة" في ساعده، بينما لم ترصد أي إصابات ظاهرة على جسدي الطفلتين.

وهزت حوادث الاعتداءات الوحشية المتكررة ضد الأطفال المجتمع الياباني برمته، وعلى رأسها حادثة وفاة الطفلة، يوا فوناتو، ذات الخمس سنوات، التي كان والدها يضربها ويحظر عليها الطعام باستمرار، بحجة "تأديبها وتربيتها"، حتى أن رئيس الوزراء، شينزو آبي، وصف موتها بالحادثة "الساحقة للروح"، متوعدا باتخاذ خطوات جدية تمنع تكرار ما جرى.

ودفعت حوادث الاعتداءات المتكررة ضد الأطفال اليابانيين، في الآونة الأخيرة، المشرعين إلى إصدار حظر شامل على "معاقبة الأطفال جسديا" في البلاد، حيث وافق أقوى مجلسي البرلمان الياباني، في 28 مايو الجاري، على خطة قانونية لحظر تلك الممارسات غير المبررة ضد الأطفال، في تمهيد لطرح قانون الحظر بشكل رسمي، خلال الأيام القادمة.

المصدر: Reuters