صورة.. طابور ضخم على "إيفرست" وسقوط أشخاص من القمة!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw76
تشكل طابور ضخم من المتسلقين قرب قمة جبل إيفرست رغم أن منظمي الرحلة حذروا من مقتل 3 أشخاص على أعلى جبل في العالم.
AFP
واستغل أكثر من 200 متسلق الطقس الصافي وحاولوا الوصول إلى القمة من جهتي نيبال والصين، لكنهم اضطروا للتوقف لساعات.
وقال منظمو الرحلات إن متسلقين توفوا في أحد أكثر الأيام ازدحاما على القمة التي يبلغ ارتفاعها 84848 مترا.
وقد وصل عدد القتلى في إيفرست إلى أربعة هذا الموسم، بعد وفاة متسلقين هندي وإيرلندي.
وتسلق الجبال في نيبال من الأعمال المربحة منذ أن اعتلى إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي قمة إيفرست عام 1953.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)