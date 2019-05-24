صورة.. طابور ضخم على "إيفرست" وسقوط أشخاص من القمة!

تشكل طابور ضخم من المتسلقين قرب قمة جبل إيفرست رغم أن منظمي الرحلة حذروا من مقتل 3 أشخاص على أعلى جبل في العالم.

AFP

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واستغل أكثر من 200 متسلق الطقس الصافي وحاولوا الوصول إلى القمة من جهتي نيبال والصين، لكنهم اضطروا للتوقف لساعات.

وقال منظمو الرحلات إن متسلقين توفوا في أحد أكثر الأيام ازدحاما على القمة التي يبلغ ارتفاعها 84848 مترا.

وقد وصل عدد القتلى في إيفرست إلى أربعة هذا الموسم، بعد وفاة متسلقين هندي وإيرلندي.

وتسلق الجبال في نيبال من الأعمال المربحة منذ أن اعتلى إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي قمة إيفرست عام 1953.

المصدر: وكالات