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وفاة رئيس منتدى علماء وأئمة موريتانيا

مجتمع

وفاة رئيس منتدى علماء وأئمة موريتانيا
Globallookpress Li Jing
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توفي اليوم الجمعة، 24 مايو، في نواكشوط رئيس منتدى العلماء والإئمة في موريتانيا، وشيخ محضرة العون الشيخ، محمد الأمين ولد الحسن، جراء وعكة صحية تعرّض لها، ونقل إلى المشفى منذ أيام.

والراحل هو من الرعيل الأول من شيوخ الدعوة في موريتانيا، ويشهد له الجميع بالاستقامة والورع والزهد والإقبال على شأنه وكف الأذى عن الناس ومكابدة صوم الهواجر وقيام الليل وتلاوة القرآن.

وقد تخرّج على يده في نواكشوط مئات الطلبة والعلماء، واتفق العلماء والأئمة في البلاد على اختياره رئيسا لمنتدى العلماء والأئمة.

المصدر: وكالات

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