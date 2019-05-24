وفاة رئيس منتدى علماء وأئمة موريتانيا

توفي اليوم الجمعة، 24 مايو، في نواكشوط رئيس منتدى العلماء والإئمة في موريتانيا، وشيخ محضرة العون الشيخ، محمد الأمين ولد الحسن، جراء وعكة صحية تعرّض لها، ونقل إلى المشفى منذ أيام.

رحل عن دنيانا الفانية اليوم مربى الأجيال العلامة الجليل محمد الأمين ولد الحسن رئيس منتدى الأئمة والعلماء في موريتانيا وإمام مسجد الشرفاء إلى دار القرار



وبهذه المناسبة الأليمة نعزى عائلة الفقيد وطلبته ومحبيه وجميع الشعب الموريتاني.



اللهم أرحمه وأغفر له، إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/onrUpiTHP8 — Jiddou Mohamed (@JiddouMohamed9) May 24, 2019

والراحل هو من الرعيل الأول من شيوخ الدعوة في موريتانيا، ويشهد له الجميع بالاستقامة والورع والزهد والإقبال على شأنه وكف الأذى عن الناس ومكابدة صوم الهواجر وقيام الليل وتلاوة القرآن.

وقد تخرّج على يده في نواكشوط مئات الطلبة والعلماء، واتفق العلماء والأئمة في البلاد على اختياره رئيسا لمنتدى العلماء والأئمة.

المصدر: وكالات