 
مباشر

مجرم يضع شرطا غريبا لتسليم نفسه للشرطة! (صورة)

مجتمع

مجرم يضع شرطا غريبا لتسليم نفسه للشرطة! (صورة)
Russian Look- © Nikolay Gyngazov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw4c

عقد العاملون في قسم شرطة مدينة تورينغتون في الولايات المتحدة الأمريكية صفقة غريبة جدا مع مجرم محلي على أمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقاله.

وذكرت صحيفة سكاي نيوز، أن المطلوب خوسيه سيمز وافق على تسليم نفسه للشرطة إذا جمع المنشور الذي كتب عنه في "فيسبوك" أكثر من 15 ألف إعجاب.

إقرأ المزيد
جريمة
جريمة "شرف".. ذبح رجل أمام زوجته! (فيديو)

وقال ضابط قسم الشرطة: "لقد وافق المطلوب على تسليم نفسه لنا، إذا استطعنا الحصول على 15 ألف إعجاب على هذا المنشور (أنا قلت 10 آلاف وهو أجاب 20 ألفا وقسمنا الرقم مناصفة ).

وأشار رجال الشرطة إلى أن هذا الأمر سيكون صعبا جدا، لكنه قابل للتنفيذ وطلبوا من مستخدمي الإنترنت المساعدة.

وعلى الرغم من أن المنشور حقق أكثر من 20 ألف إعجاب في "فيسبوك"، إلا أن سيمز لم يسلم نفسه للشرطة بعد. لكن عناصر الأمن وعدوا متابعي الإنترنت بإطلاعهم على كل جديد، وسيعملون على تحديث المنشور بعد أن يسلم الجاني نفسه.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا