مجرم يضع شرطا غريبا وطريفا لتسليم نفسه للشرطة! (صورة)

عقد العاملون في قسم شرطة مدينة تورينغتون في الولايات المتحدة الأمريكية صفقة غريبة جدا مع مجرم محلي على أمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقاله.

وذكرت صحيفة سكاي نيوز، أن المطلوب خوسيه سيمز وافق على تسليم نفسه للشرطة إذا جمع المنشور الذي كتب عنه في "فيسبوك" أكثر من 15 ألف إعجاب.

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وقال ضابط قسم الشرطة: "لقد وافق المطلوب على تسليم نفسه لنا، إذا استطعنا الحصول على 15 ألف إعجاب على هذا المنشور (أنا قلت 10 آلاف وهو أجاب 20 ألفا وقسمنا الرقم مناصفة ).

وأشار رجال الشرطة إلى أن هذا الأمر سيكون صعبا جدا، لكنه قابل للتنفيذ وطلبوا من مستخدمي الإنترنت المساعدة.

وعلى الرغم من أن المنشور حقق أكثر من 20 ألف إعجاب في "فيسبوك"، إلا أن سيمز لم يسلم نفسه للشرطة بعد. لكن عناصر الأمن وعدوا متابعي الإنترنت بإطلاعهم على كل جديد، وسيعملون على تحديث المنشور بعد أن يسلم الجاني نفسه.

المصدر: لينتا. رو