سيدة تسخر حياتها لإنقاذ دجاجات الشوارع!

بدأت سيدة نيوزيلندية مهمة إنقاذ فريدة من نوعها قبل عامين، تشمل البحث عن الدجاجات المهملات في مدينة كانتربيري، حيث أصبحت هذه المهمة مهنتها الرئيسية اليوم.

وتقوم السيدة، أماندا جيل، وصديقتها، لاريسا داف، بالبحث عن الدجاجات المهملة وإنقاذها من الجوع والهلاك، منذ عام 2017، حيث أكدت أنها أنقذت 45 دجاجة خلال الأسبوع الماضي فقط.

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وتبدأ السيدة نهارها باصطحاب أطفالها إلى المدرسة ومن ثم الذهاب لملاحقة الدجاجات الشاردات، في الشوارع والأزقة والحدائق، لتقوم بإيصالها إلى حديقة سبينسر، الواقعة في ضواحي مدينة كريست تشرش، حيث تعيش الدجاجات بعدها في الطبيعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن أماندا تقوم بإخضاع الدجاج الشارد لفحص طبي شامل، قبل أن تصحبه إلى حديقة سبنسر، في حين تحدثت مؤخرا لوسائل الإعلام قائلة: "إنه لشعور جميل عندما يتم إنقاذ هذه الدجاجات وتقديم الرعاية الصحية لها، في مكان يعتنى بها فيه جيدا".

المصدر: Newshub