رجل أعمال روسي "يطهو نفسه" في قدر عملاق! (فيديو)

نشر رجل الأعمال الروسي، جيرمان ستيرليغوف، مقطع فيديو جديدا ظهر فيه مستلقيا في قدر عملاق، مملوء بالماء ومعلق فوق موقد نار مشتعلة.

وفسر رجل الأعمال أن ما ظهر في الفيديو هو طريقة ناجعة لعلاج أمراض عديدة، وما على الشخص الراغب بالشفاء إلا الجلوس والاسترخاء في المياه الساخنة الممزوجة بالملح والأعشاب.

كما أشار ستيرليغوف إلى أن القدر المعدني عتيق وعمره أكثر من 200 عام، وأنه مصنوع من النحاس الحقيقي العضوي، دون إدخال أي من المكونات الكيميائية المعاصرة في صناعته.

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وعلى ما يبدو، فقد تم تصوير الفيديو في مزرعة ستريليجوف الخاصة، القريبة من العاصمة موسكو، حيث يستجم رجل الأعمال بعيدا عن ضوضاء المدينة.

وأكد ستيرليغوف أنه لا ينوي أن يحتفظ بالقدر لنفسه وحسب، بل وجه دعوة للجميع لزيارة مزرعته والقيام بالتجربة الغريبة، مضيفا أنه سيتم اختيار زائر واحد في كل يوم، ذلك لأن عملية تعقيم القدر تستغرق ساعات طويلة.

يشتهر رجل الأعمال باتباعه النسخة الأصولية للمسيحية الروسية، المرفوضة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، كما يشتهر بوجهات نظره الناقدة بشدة للمثليين جنسيا.

المصدر: RT