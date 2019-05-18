طفل يشكر والدته بطريقة موثرة جدا! (فيديو)

انتشر عبر الإنترنت فيديو طريف جدا لطفل صيني من مدينة لينشيان وهو يحطم حصالتي نقود وتتبعثر منهما مئات العملات النقدية في متجر للمجوهرات الثمينة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن غو إيفان البالغ من العمر 10 سنوات قرر إدخال البهجة إلى قلب أمه فاصطحبها إلى متجر المجوهرات.

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وطلب الطفل من والدته اختيار الخاتم الذي يعجبها بعدما أخرج حصالتين كبيرتين من حقيبة الظهر.

ويظهر الفيديو كيف حطم إيفان الحصالتين وسكب منهما كمية وفيرة من العملة المعدنية. وفوجئ الباعة بتصرف الطفل وساعدوه بعد النقود.

وتبين أن الطفل ادخر 1500 يوان (218 دولارا أمريكيا).

وأكدت والدة إيفان أن تصرف ابنها أسعدها جدا. كما أشار الطفل إلى أنه أراد منذ فترة طويلة أن يشكر والدته على تنشئته.

وقال إيفان: "إن والدتي تعمل بجد وليس لديها مجوهرات جميلة".

يذكر أن الطفل ادخر هذا المبلغ من مصروفه الخاص لمدة عامين على التوالي كما أنه بالإضافة للخاتم الذي اشتراه لوالدته اشترى قلادة لجدته.

المصدر:ديلي ميل