طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر!

أقدمت تلميذة مدرسة في الـ 12 من عمرها على حماية شقيقها الصغير بجسدها من لظى حريق استعر بمنزلهما.

وذكرت صحيفة "The Straits Times"، أن الحادث وقع في مدينة تشانغده بمقاطعة خونان الصينية، في نهاية شهر فبراير الماضي، عندما لاحظت تشين زيمو، 12 عاما، أن حريقا بدأ يلتهم المنزل في وقت مبكر من الصباح لدى استيقاظها.

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وقامت الفتاة بتغطية شقيقها الصغير "موزي"، البالغ من العمر 5 سنوات، ببطانية، عندما سدت النيران كل الطرق إلى المخرج، وألقت بنفسها فوقه لحمايته من ألسنة اللهب.

ولدى عثور والدهما عليهما، كانا قد فقدا الوعي، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث غطت الحروق جسد الفتاة بنسبة 55% وشقيقها الأصغر بنسبة 28%.

وتوفيت زيمو بعد خمسة أيام متأثرة بحروقها العميقة، أما موزي فقد تم إنقاذه واستقرت حالته الصحية بعد عدة أيام.

وقال والد الطفلين: "لو أنها بقيت تحت الغطاء لكانت عانت أقل من أخيها"، ووصف ابنته المتوفاة بأنها "طفلة رقيقة وحساسة وتتحمل المسؤولية، وكانت تنام لوحدها في المنزل منذ كانت في الرابعة من عمرها. وبعد ولادة أخيها، أخذت على عاتقها مسؤولية رعايته".

المصدر: لينتا. رو