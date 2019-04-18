"فوربس" تنشر تصنيف أغنى رجال الأعمال الروس

أعدت مجلة "فوربس" تصنيفا لأغنى 200 رجل أعمال في روسيا، احتل فيه المرتبة الأولى رئيس شركة "نوفوتيك" الروسية، ليونيد ميخيلسون.

وبلغت ثروة ميخيلسون حسب "فوربس" 24 مليار دولار.

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فيما شغل رئيس مجلس الإدارة في شركة "إن إل إم كا" للفولاذ، فلاديمير ليسين، المرتبة الثانية في التصنيف بثروته البالغة 21.3 مليار دولار. ويأتي بعده رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل"، واعد علي أكبروف، بثروته التي قدرت بـ 20.7 مليار دولار.

ويضم التصنيف أيضا كلا من رئيس شركة "سيفيرستال" الروسية للفولاذ، أليكسي مولاداشوف (20.5 مليار دولار) وعضو مجلس إدارة شركة "نوفوتيك" الروسية، غينادي تيمشينكو (20.1 مليار دولار).

وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى رجال الأعمال الروس الـ 200 بلغت 496 مليار دولار.

المصدر : تاس