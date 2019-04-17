تعرف على حجم التبرعات الدولية المرصودة لإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام

وصل حجم التبرعات الدولية المرصودة لترميم كاتدرائية نوتردام، من أضرار الحريق الهائل الذي أصابها، إلى مليار يورو حتى اللحظة، في حين تصدرت شخصيات وشركات فرنسية بارزة قائمة المانحين.

وأعلنت شركات فرنسية عملاقة عن نيتها وهب المال لعملية ترميم الكاتدرائية العريقة، وعلى رأسها شركة "لوريال" التي وعدت بتقديم 200 مليون يورو، بينما أعلنت مجموعة "LVMH" عن جاهزيتها التامة لتقديم المبلغ نفسه.

وعلاوة على ما سبق، أعلن كل من الملياردير الفرنسي، فرانسوا هنري بينولت، وشركة النفط "توتال"، عن نيتهما تقديم مبلغ 100 مليون يورو، كل على حدة.

كما وعد كل من رجال الأعمال البارزين، مارك لادري دي لاشاريري، والأخوين مارتن وأوليفييه بويج، بالتبرع بمبلغ 10 ملايين يورو، من كل منهم.

وبالحديث عن مساهمة البنوك الفرنسية، تصدر القائمة بنك "سوسيتيه جنرال" ومجموعة بنوك "BPCE"، حيث تبرع كل منهما بـ 10 ملايين يورو، وكذلك مصرف "Credit Agricole"، بـ 5 مليون يورو.

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وانضم إلى قائمة المتبرعين رجل الأعمال الأمريكي، هنري كرافيس، في حين أعلنت شركة الطيران "Air France" عن تقديمها تذاكر مجانية لخبراء الترميم الأجانب الذين قد يجري استقدامهم إلى باريس.

وفي إطار ما سبق، أعلن الصحفي الفرنسي البارز، ستيفان بيرن، اليوم، أن حجم التبرعات الدولية لترميم الكاتدرائية وإصلاحها من الحريق، قد وصل إلى مليار يورو، حتى اللحظة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أن ترميم الكاتدرائية سيستغرق 5 سنوات، مؤكدا أن فرنسا سترممها لتصبح أجمل مما كانت عليه.

المصدر: ديلي ميل