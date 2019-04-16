نسبة الروس المؤيدين لستالين تزداد بشكل ملحوظ

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة "ليفادا-تسينتر" الروسية المستقلة أن نسبة تأييد الروس لنشاط ستالين ازدادت وبلغت قيمة قياسية.

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وحسب "ليفادا-تسينتر"، فإن نسبة الذين يؤيدون ستالين أو يتخذون موقفا محايدا من نشاطه بلغت 77%.

وأشارت وكالة استطلاع الرأي الاجتماعي إلى أن 51% منهم يتخذون موقف إعجاب واحترام أو تعاطف مع ستالين.

ويرى 70% من المواطنين الروس أن ستالين لعب دورا إيجابيا على الأرجح أو دورا إيجابيا بالكامل في حياة البلاد.

فيما أشار 19% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى دوره السلبي.

وقالت الوكالة إن عدد الذين يعدون أن الخسائر البشرية التي تكبدها الشعب السوفيتي في حقبة ستالين (على المستوى القومي) غير مبررة، انخفض منذ عام 2008 من 60% إلى 45% .

المصدر: لينتا. رو