تبرئة سائحة ضبط معها كيس مخدرات في مطار دبي الدولي

برأت السلطات الإماراتية سائحة كانت تحمل مخدرات مدسوسة داخل كيس طحين، في محاولة جريئة لتهريب المادة الممنوعة إلى داخل الدولة.

وجرى اعتقال السائحة الأوغندية رفقة ابنة عمها، في مطار دبي الدولي، في 30 أكتوبر 2018، في حين أنكرت مرارا علمها بوجود المخدرات في الكيس.

وأكدت الشابة أن والدة ابنة عمها طلبت منها حمل الكيس المشبوه، دون أن تعلم ما دس بداخله، والذي تبين لاحقا أنه يحوي 4.5 كغم من الماريغوانا ومخدر القات.

وأفاد موظف جمارك في مطار دبي بأنه عثر على كيس الطحين داخل حقيبة المتهمة، وعند فتحه، عثر على كيس آخر بداخله، كانت قد وضعت فيه المواد الممنوعة.

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وأدينت المتهمة بداية في محكمة دبي الجنائية، بجريمة تهريب المخدرات، في شهر فبراير الماضي، في حين أدينت ابنة عمها بالمساعدة والتحريض على العملية.

ومن ثم قامت محكمة الاستئناف بتبرئة الشابة، بعد التأكد على ما يبدو من أنها لم تكن تعلم إطلاقا بوجود المخدرات داخل الكيس، في حين ثبتت المحكمة عقوبة ابنة عمها، بالسجن عشر سنوات، ودفع غرامة تقارب 13.500 ألف دولار أمريكي، حيت ترحل بعدها إلى خارج الإمارات.

المصدر: The National