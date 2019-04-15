أطلقت مجموعة من المتطوعين السوريين مبادرة "هانت" لتوزيع الزهور على سائقي السيارات الواقفة في طوابير البنزين بالعاصمة دمشق.

وتعاني سوريا من أزمة حادة في تأمين البنزين، خاصة مع زيادة الطلب عليه، حيث أصبح مشهد الطوابير على محطات الوقود مألوفا، ما دفع بالمسؤولين إلى تحديد كمية 20 لترا من البنزين لكل سيارة يوميا، بهدف تقليص الازدحام.

وبهذا الصدد، انطلقت مجموعة من الشباب السوري إلى الشوارع، حاملين الأزهار ليوزعوها على المواطنين، بغية تخفيف عناء الانتظار لساعات طويلة في طوابير البنزين.

ويقدم المتطوعون الأزهار مع منشورات تحمل عبارات "هانت" و"مبروك عبيت"، على أمل الحد من الضغوطات السلبية على محطات الوقود.

المصدر: فيسبوك