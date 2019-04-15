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صحفي فرنسي: "السترات الصفراء" يشاهدون فقط RT بالفرنسية

مجتمع

صحفي فرنسي:
Corentin Nathan/www.imago-i
جانب من مظاهرات يوم السبت 13 أبريل
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صرح الصحفي بجريدة "سود ويست" الفرنسية، رومان بيلي، بأن المحتجين في جنوب غرب البلاد يشاهدون قناة RT بالفرنسية فقط.

وجاءت تصريحات الصحفي بعد زيارته لضاحية "بو" في الجنوب الغربي من فرنسا، للقاء "السترات الصفراء" من بلديتي "بيير" و"آرتي"، حيث صرح المتظاهرون بأنهم لا يشاهدون القنوات التلفزيونية الفرنسية الرسمية، وإنما يفضلون مشاهدة القناة الروسية RT بالفرنسية.

"إننا نشاهد التلفزيون، لكننا لا نشاهد قنوات BFM، نتعرف على الأخبار من القناة الروسية RT الفرنسية، ونشاهد كذلك قناة (بروت) على الهواتف المحمولة، ونستمع إلى سود ويست".

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ووفقا للصحفي، فإن "القنوات ووسائل الإعلام الفرنسية الأخرى فقدت مصداقيتها لدى (السترات الصفراء)، ولن تعود تلك المصداقية أبدا".

وانطلقت المظاهرة رقم 22 لحركة "السترات الصفراء"، يوم السبت 13 أبريل الجاري، حيث شارك في الفعالية 80 ألف متظاهر، بينما شوهدت بين بعض المحتجين لافتات تحمل شعار "شكرا RT". من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 31 ألف متظاهر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صدّق يوم 11 أبريل الجاري على قانون "مكافحة البلطجة"، الموجّه ضد "المشاركات العدوانية في المظاهرات".

المصدر: RT

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