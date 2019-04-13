أكثر من 30 ألفا من "السترات الصفراء" يتظاهرون في فرنسا
خرج آلاف الفرنسيين من حراك "السترات الصفراء" إلى شوارع المدن للتظاهر في احتجاجات السبت الـ 22 على التوالي.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية، عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بنحو 31 ألف شخص، بمن فيهم 5 آلاف شخص في العاصمة باريس، فيما تقول "السترات الصفراء" إن عدد المتظاهرين تجاوز الـ 80 ألف شخص اليوم.
🇫🇷 💥#PARIS: the #GiletsJaunes arrive at the #Bastille for #ActeXXII— Compact News 🌐 (@NewsCompact) April 13, 2019
The situation is mostly calm
💛💛💛 Thousands of peaceful #YellowVests in the French capital ✌ Meanwhile in #Toulouse, big party 😁pic.twitter.com/bI2maxVCYW
وتوجه المتظاهرون في باريس عصر اليوم إلى ساحة الجمهورية في مسيرة تطالب بحرية التظاهر، احتجاجا على ما فرضته السلطات الفرنسية من قيود على التظاهر منذ منتصف الشهر الماضي.
Meanwhile in #Paris, many thousands of #GiletsJaunes marching trough the streets— Compact News 🌐 (@NewsCompact) April 13, 2019
The #Macron#regime would later claim, only a few people in the French capital #ActeXXII#Resistance#YellowVests#13Avrilpic.twitter.com/ker9LgigWk
وحسب آخر المعطيات، فقد أكدت الشرطة توقيف 27 متظاهرا في العاصمة.
وفي مدينة تولوز جنوبي البلاد، تظاهر أكثر من ألف شخص، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وسط المدينة، وأوقفت أكثر من 20 شخصا.
❗💥🇫🇷 #Toulouse: clashes between cops and #GiletsJaunes actually ongoing in the city center#ActeXXII#YellowVests#Resistance#Francepic.twitter.com/cRhp33xgnN— Compact News 🌐 (@NewsCompact) April 13, 2019
Scenes of war today in #Toulouse, the capital of the #GiletsJaunes for today's #ActeXXII against #Macron— Compact News 🌐 (@NewsCompact) April 13, 2019
Barricades against the #regime#YellowVests#Resistancepic.twitter.com/2eBYJuEUBA
وخرجت المظاهرات أيضا في ليل ومارسيليا وبوردو ولافال وعدد من المدن الأخرى.
BREAKING: Video shows huge crowd of Yellow vest protesters in #Toulouse France as #Acte22 gets underway. #GiletsJaunes— Global News Network (@GlobalNews77) April 13, 2019
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ويأتي ذلك عشية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير وصفتها السلطات بـ "القوية" لطمأنة الحراك الاجتماعي الذي انطلق منذ عدة أشهر احتجاجا على زيادة الضرائب.
ومن المتوقع أن يتضمن بيان ماكرون ما نتج عن "النقاش الوطني" الذي بدأ في فرنسا منذ أكثر من شهرين في محاولة من السلطات لإيجاد حل للوضع، ولم تكشف الرئاسة الفرنسية عن موعد صدور بيان ماكرون.
المصدر: "فرانس برس"، بي أف أم تي في