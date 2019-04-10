جريمة قتل وتقطيع مروعة في اسطنبول!

ألقت الشرطة في مدينة اسطنبول التركية القبض على شاب أفغاني، أقدم على قتل صديقته وتشويه جثتها بعد أن رفضت الارتباط به.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن شرطة اسطنبول توجهت إلى إحدى الشقق في المدينة، بعد أن تلقت بلاغا من الجيران عن صدور رائحة كريهة من الشقة.

وعند حضور أفراد الشرطة، عثروا على جثة فتاة مقتولة موضوعة على أريكة، وقد قطعت أذناها وأصابعها ووضعت تحت الأريكة.

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وبعد التحقيق والمتابعة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على شاب أفغاني عمره 29 عاما، يدعى زيفار فول آر، بعد أن أكد أحد سائقي سيارات الأجرة أنه نقله مع حقيبة كبيرة إلى الشقة المذكورة التي تؤجر مفروشة للسياح.

واعترف الشاب بأنه أقدم على قتل الفتاة الأفغانية، ناجية أرابزاي، البالغة من العمر 25 سنة، بعد أن رفضت الارتباط به، مع العلم أنه متزوج، وزوجته تقيم في اسطنبول.

المصدر: وكالات