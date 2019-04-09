انخفاض عدد حالات الطلاق في روسيا

نشرت أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسي تقريرا جاء فيه أن عدد حالات الطلاق في روسيا انخفض عام 2018 مقارنة بعام 2017، بنسبة 3.7%.

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وأشار التقرير نفسه إلى أن عدد حالات الزواج المسجلة في روسيا خلال الفترة نفسها انخفض بنسبة 12%، أي بمقدار 923 ألف عقد زواج. أما عدد حالات الطلاق، فانخفض بمقدار 589 ألف طلاق، مقارنة بعام 2017.

فيما يتعلق بالمعدل الإجمالي للزواج في روسيا، فتقلص إلى مستوى عام 2000، فيما انخفض معدل حالات الطلاق بنسبة 4.8% منذ ذلك الحين.

المصدر: نوفوستي