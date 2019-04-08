ما هو ختم الرسول (ص)؟

منحت جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية الفنانة المصرية، سمية الخشاب، مجسما لختم الرسول (ص)، وثارت ردود فعل عديدة بهذا الصدد. فما هو هذا الختم، وأين يوجد؟

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يقول البخاري عن أنس ابن مالك، إن النبي حينما أراد الكتابة إلى الروم قيل له: "إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه: محمد رسول الله".

وهنا بدأت الحكاية مع خاتم النبي محمد، الذي كان يلبسه في الخنصر من يده اليسرى، كما أجمعت أغلب روايات الحديث. وتوجد نسخة من ذلك الخاتم في متحف "توب كابي" في اسطنبول بتركيا، وهو تمثيل لخاتم كان الرسول محمد يختم به مراسلاته لسلاطين العالم، حيث نقلت الدولة العثمانية مقتنيات الحجرة النبوية في المدينة المنورة عام 1917 واحتفظت بها في تركيا.

والختم النبوي يتكون من ثلاث كلمات "محمد رسول الله"، كتبت في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، ويحتفظ المتحف في اسطنبول بمكاتبات مختومة بهذا الختم، إلا أن أغلب المراجع ترجح أن يكون الختم الموجود في المتحف قد صنع بعد وفاة الرسول، لأن الخاتم الأصلي ضاع بعد سقوطه من يد عثمان بن عفان.

المصدر: RT