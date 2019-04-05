صورة "لم يرها أحد" تجمع هاري وميغان!

نشر حساب الأمير هاري وميغان ماركل الرسمي على إنستغرام، صورة جديدة من رحلة بوتسوانا، لم يرها أحد في السابق.

وتبين الصورة قيام دوق ودوقة ساسيكس بوضع طوق على عنق فيل مخدر. وتركز العمل خلال الزيارة حول منع الصيد الجائر.

sussexroyal/Instagram

وجاء في التعليق المرفق بالصورة المنشورة حديثا: "سافر أصحاب السمو الملكي إلى بوتسوانا لمساعدة دكتور الفيلة، مايك تشيس، بلا حدود في تجهيز فيل ضخم بطوق تتبع صناعي. زهاء 100 من الأفيال تتعرض للصيد أو القتل يوميا بسبب أنيابها العاجية. إن استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية يسمح للمحافظين على البيئة بتتبع أنماط الهجرة الهامة، لحمايتها وحماية المجتمعات المحلية من صراع الحياة البرية البشرية".

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وكُتب أيضا: "خُدّر الفيل المصور مدة 10 دقائق فقط، قبل أن يعود إلى قطيعه. وأتاح تتبع تحركاته إمكانية تقديم حماية أفضل له ولأفيال أخرى، وضمان الحماية المشددة لهذه المخلوقات الجميلة".

وفي عام 2017، سافر الأمير هاري مع ميغان إلى بوتسوانا بعد أسابيع قليلة فقط من لقائهما الأول.

وفي مقابلة أجريت بعد الخطوبة، قال هاري: "لقد جاءت وانضمت إلي مدة 5 أيام هناك، وهو أمر رائع للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق حساب رسمي على إنستغرام، خاص بميغان وهاري، يمثّل خرقا للتقاليد الملكية. وحتى الآن، نُشرت 9 صور على الحساب الملكي.

المصدر: ميرور