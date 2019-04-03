ميغان وهاري يكسران الرقم القياسي العالمي بحساب جديد على إنستغرام

تمكن دوق ودوقة ساسيكس من تحطيم الرقم القياسي العالمي الأسرع في كسب مليون متابع على إنستغرام.

وأنشأ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "SussexRoyal"، بعد ظهر يوم الثلاثاء 2 أبريل.

وحقق الحساب مليون متابع في الساعة التاسعة مساء، أي بعد ست ساعات فقط من إنشائه، ما يجعله أسرع حساب في الوصول إلى مليون متابع على المنصة الاجتماعية في التاريخ، بنحو 6 ساعات.

وبحسب سجلات غينيس العالمية، فإن أسرع حساب حالي في تحقيق مليون متابع على إنستغرام، كان لنجم "الكي بوب" كانغ دانييل، في 2 يناير 2019، في 11 ساعة و36 دقيقة.

وكشف دوق ودوقة ساسيكس عن مجموعة من الصور الجديدة في أول منشور لهما، تصدرتها صورة بها حرف واحد يجمع أول حرف من اسمي الزوجين، "H" و"M"، مع تاج أعلاه، على خلفية زرقاء.

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وكتب الدوق والدوقة في الدليل التوضيحي للحساب: "مرحبا بكم في الإنستغرام الرسمي الخاص بنا، نتطلع إلى مشاركة العمل الذي يحفزنا، والقضايا التي ندعمها، والإعلانات المهمة، وفرصة تسليط الضوء على القضايا الرئيسة.. نشكركم على دعمكم، ونرحب بكم في @sussexroyal".

وحققت أول مشاركة أكثر من 700 ألف إعجاب، وكانت عبارة عن سلسلة من الصور التي أظهرت الزوجين على حد سواء في الأعمال الفردية والمشتركة، وفي جولاتهما، حتى أنهما شاركا صورا لم يسبق نشرها من رحلتهما إلى فيجي في العام الماضي.

وكان هاري وميغان يستخدمان حساب "Kensington Palace" على إنستغرام، الذي كانا يشاركانه مع دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وتم تحديث هذا الحساب بإزالة اسمي هاري وميغان من الملف التعريفي في أعلاه.

المصدر: ميرور