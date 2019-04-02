وفاة "عاشقة" الأمير هاري!

توفيت أرملة حرب تُعد على نطاق واسع من أكبر المعجبين بالأمير هاري، بعد 3 أيام فقط من تلقيها بطاقة معايدة من "أميرها" البريطاني المفضل.

ونالت دافني دون، التي تعيش في أستراليا، لقب "الأسترالية المفضلة" لدى هاري، بعد لقائها به في عدة مناسبات.

واحتفلت دون، يوم الجمعة 29 مارس الماضي، بعيد ميلادها التاسع والتسعين، وحصلت على بطاقة معايدة من دوق ودوقة ساسيكس، تمنيا لها فيها الصحة مع اقترابها من مئوية حياتها.

Sad news today... Daphne Dunne passed away yesterday after a battling pneumonia. She was a wonderful woman who was a delight to be with. Thank you for putting a smile on so many faces Daphne. RIP https://t.co/Jnexdjsr37 — Alex Hart (@alexhart7) April 2, 2019

ولكن للأسف، أعلنت وفاتها بعد 3 أيام فقط من حصولها على البطاقة.

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ونشر أليكس هارت، مراسل "Seven News" الأسترالية، تغريدة على تويتر تقول: "أخبار حزينة اليوم، توفيت دافني دون بعد معاناتها من التهاب رئوي قاتل. لقد كانت امرأة رائعة. شكرا لك على رسم ابتسامة على العديد من الوجوه، دافني ارقدي بسلام".

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وفي العام الماضي، رأى الأمير هاري السيدة دون خارج دار الأوبرا الملكية في سيدني، في أول جولة ملكية له مع ميغان ماركل، واتجه نحوها لإلقاء التحية قبل أن يعرّفها على زوجته، التي قالت لها: "أنا سعيدة جدا بلقائك أخيرا، لقد سمعت عنك كثيرا".

وتذّكر هاري وميغان عيد ميلاد، دون، وأرسلوا بطاقة معايدة بداخلها رسالة تقول: "عزيزتي دافني، أنا وزوجتي نرسل أحر تمنياتنا إليك بمناسبة عيد ميلادك التاسع والتسعين يوم الجمعة. نأمل أن يكون لديك احتفال رائع وأنت محاطة بالأسرة والأصدقاء، وأن تخرجي من المستشفى قريبا. تهانينا على تحقيق هذا العمر المثير للإعجاب قبل العام المئوي في السنة المقبلة. عيد ميلاد سعيد دافني. أطيب التمنيات، هاري وميغان، دوق ودوقة ساسيكس".

المصدر: ميرور